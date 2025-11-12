Более 12 тысяч жителей Красноярского края присоединились к уборке водоемов

Свыше 1 тыс. км берегов озер и рек очистили в этом году 12,5 тыс. жителей Красноярского края по нацпроекту «Экологическое благополучие». Совместными усилиями было собрано более 1,7 тыс. куб. м мусора, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Так, жители Ачинска провели масштабную уборку берегов рек Чулым и Тептятка. Они расчистили пять километров территории и вывезли на полигон 333 мешка мусора. В Лесосибирске вдоль Енисея привели в порядок около 13 километров береговой линии и собрали 400 мешков бытовых отходов.
В Красноярске более сотни местных жителей очистили берег Енисея и прилегающую территорию, собрав в общей сложности 50 мешков мусора. Протяженность очищенного участка составила два километра.
«Жители муниципалитетов активно поддерживают мероприятия по уборке любимых мест отдыха у водоемов. Чистые территории радуют всех, создавая приятную атмосферу для отдыха и прогулок. Таким образом, люди не только помогают в сборе мусора, но и активно участвуют в сохранении природы родного края», — рассказала начальник отдела охраны и рационального использования водных объектов минприроды края Наталья Данковцева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.