Более 12 тысяч жителей Красноярского края присоединились к уборке водоемов

«Жители муниципалитетов активно поддерживают мероприятия по уборке любимых мест отдыха у водоемов. Чистые территории радуют всех, создавая приятную атмосферу для отдыха и прогулок. Таким образом, люди не только помогают в сборе мусора, но и активно участвуют в сохранении природы родного края», — рассказала начальник отдела охраны и рационального использования водных объектов минприроды края Наталья Данковцева.