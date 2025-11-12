Подмосковная IT-компания разработала серверы для научных исследований

Российский производитель IT-оборудования «Инферит» представил обновленную линейку высокопроизводительных серверов. Они ориентированы на выполнение сложных вычислительных задач в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Сборка техники будет сосредоточена на предприятии в наукограде Фрязино в Подмосковье, где компания работает с 2022 года. Новые решения построены на процессорах Intel Xeon Scalable четвертого и пятого поколений. В линейке — четыре версии под разные сценарии, в том числе для корпоративных вычислений, научного моделирования и работы с 3D-контентом.
«На заводе трудоустроено более 100 человек, в год там выпускают до 300 тысяч устройств и до 60 тысяч комплектующих. Сегодня “Инферит” продолжает курс на импортозамещение компьютерной техники, выпуск серверов укрепит позиции компании», — пояснила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Важной особенностью стали системы охлаждения, которые имеют модульную конструкцию и могут заменяться без остановки оборудования. Кроме того, силовые блоки работают по резервной схеме: при сбое одного питание автоматически подхватывает второй, не прерывая вычислительные процессы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.