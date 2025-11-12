Подмосковная IT-компания разработала серверы для научных исследований

Сборка техники будет сосредоточена на предприятии в наукограде Фрязино в Подмосковье, где компания работает с 2022 года. Новые решения построены на процессорах Intel Xeon Scalable четвертого и пятого поколений. В линейке — четыре версии под разные сценарии, в том числе для корпоративных вычислений, научного моделирования и работы с 3D-контентом.