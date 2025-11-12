В Краснодаре завершают строительство новой дороги по улице Старокубанской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Дорогу строят по поручению главы региона Вениамина Кондратьева в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
Участок протяженностью три километра имеет ширину от 14 до 17 метров и состоит из четырех и пяти полос. По новой дороге можно добраться до жилого массива и Событийной площадки, а также к будущей школе-интернату для одаренных детей.
«При проектировании и строительстве дороги специалисты предусмотрели дополнительные выезды из жилого комплекса и съезды к будущим социальным объектам, которые возведут в этой части города», — отметил глава Краснодара Евгений Наумов.