Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румынка, получающая зарплату 200 тысяч леев в месяц из бюджета Молдовы, учит, как разбогатеть: «Будет читать лекции пенсионерам, многодетным семьям, простым работникам аграрного сектора»

Глава Нацбанка с зарплатой в 212 тысяч леев в месяц призывает граждан делать сбережения.

Источник: Комсомольская правда

Глава Нацбанка с зарплатой в 212 тысяч леев в месяц учит неразумных молдаван: сбережения становятся важнейшим условием стабильности и финансовой свободы каждого человека.

«Когда у вас есть сумма, покрывающая ваши расходы на несколько месяцев, вы можете свободно сменить работу, отказаться от рискованной возможности или справиться с непредвиденной ситуацией, не испытывая финансового стресса», — заявила Анка Драгу.

Экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский прокомментировал призыв банкирши:

"Предлагаю перевести сию мадам на новую работу.

При Министерстве социальной защиты открыть школу выживания, в которой она будет читать лекции пенсионерам, многодетным семьям, простым работникам аграрного сектора, сферы общественного питания, начинающим врачам и учителям, да и просто бюджетникам низшего среднего звена.

В лекциях она будет делиться своим опытом, как делать сбережения путём экономии и отказа от излишеств при зарплате в 150 тысяч и больше лей в месяц.

Думаю, НБМ вполне обойдётся без её управленческих качеств и непонятно какой специализации, а вот население без её советов ну никак не выживет".

Кстати, Анка Драгу, между прочим, задекларировала за прошлый год на пару с мужем 6,5 млн евро.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.

Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).

Премьер Молдовы сам вызвал на себя шквал критики, отказавшись от «испытательного» срока 100 дней: Скандал с фальшивыми дипломами — это только начало провала.

Один скандал с поддельными дипломами, которые получили румынские врачи в Государственном университете медицины и фармацевтики Молдовы, чего стоит (далее…).

Молдова «гуглит» на русском: Лишь четверть населения страны использует в поисковых системах румынский — всё что нужно знать об языковых предпочтениях.

При использовании банкоматов 67% пользователей выбирают русский интерфейс (далее…).