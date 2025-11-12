Румынка, получающая зарплату 200 тысяч леев в месяц из бюджета Молдовы, учит, как разбогатеть: «Будет читать лекции пенсионерам, многодетным семьям, простым работникам аграрного сектора»

Глава Нацбанка с зарплатой в 212 тысяч леев в месяц учит неразумных молдаван: сбережения становятся важнейшим условием стабильности и финансовой свободы каждого человека.
«Когда у вас есть сумма, покрывающая ваши расходы на несколько месяцев, вы можете свободно сменить работу, отказаться от рискованной возможности или справиться с непредвиденной ситуацией, не испытывая финансового стресса», — заявила Анка Драгу.
Экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский прокомментировал призыв банкирши:
"Предлагаю перевести сию мадам на новую работу.
При Министерстве социальной защиты открыть школу выживания, в которой она будет читать лекции пенсионерам, многодетным семьям, простым работникам аграрного сектора, сферы общественного питания, начинающим врачам и учителям, да и просто бюджетникам низшего среднего звена.
В лекциях она будет делиться своим опытом, как делать сбережения путём экономии и отказа от излишеств при зарплате в 150 тысяч и больше лей в месяц.
Думаю, НБМ вполне обойдётся без её управленческих качеств и непонятно какой специализации, а вот население без её советов ну никак не выживет".
Кстати, Анка Драгу, между прочим, задекларировала за прошлый год на пару с мужем 6,5 млн евро.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.
Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).
Премьер Молдовы сам вызвал на себя шквал критики, отказавшись от «испытательного» срока 100 дней: Скандал с фальшивыми дипломами — это только начало провала.
Один скандал с поддельными дипломами, которые получили румынские врачи в Государственном университете медицины и фармацевтики Молдовы, чего стоит (далее…).
Молдова «гуглит» на русском: Лишь четверть населения страны использует в поисковых системах румынский — всё что нужно знать об языковых предпочтениях.
При использовании банкоматов 67% пользователей выбирают русский интерфейс (далее…).