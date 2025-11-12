Более 100 тысяч туристов посетили Татарстан в ноябрьские праздники

Республика Татарстан за три дня ноябрьских праздников, с 2 по 4 ноября, приняла 103 800 туристов. Для них были организованы фестивали и мастер-классы, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете региона по туризму.
Лидером по посещаемости традиционно стал Казанский кремль, в котором побывали 65 929 гостей. На втором месте — остров-град Свияжск, куда приехали 25 437 туристов. Также значительный интерес путешественники проявили к историческим городам. Елабугу посетили 6419 человек, Великий Болгар — 4607 человек. Чистополь принял 922 туриста, а Тетюши — 486.
Помимо этого, во время праздников в Казани прошел масштабный турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое». Мероприятие собрало более 10 тысяч зрителей, среди которых были не только жители столицы Татарстана, но и путешественники из других городов.
Для гостей фестиваля были организованы 3 исторические локации и более 100 бесплатных мастер-классов. Центральным событием стали турниры по историческому средневековому бою и спортивному мечевому бою, в которых приняли участие свыше 150 спортсменов. Участники турнира представляли разные возрастные группы — от 6 лет в дисциплине «спортмеч» до воинов старше 40 лет в «стальном» турнире.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.