Польша отказалась принимать мигрантов по пакту ЕС

Также сообщалось, что Польша на границе с Белоруссией приостановила прием заявлений от иностранных граждан по оказанию международной защиты. Введенное в марте этого года постановление правительства впоследствии продлевал сейм республики. В МВД Польши поясняли, что решение связано с продолжающейся напряженностью на белорусском пограничном участке, где регулярно фиксируются случаи незаконного перехода границы.