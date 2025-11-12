Польша отказалась принимать мигрантов по пакту ЕС

Польша не будет принимать мигрантов по миграционному пакту. И не будет за это платить. Это окончательно решено.
Как писали польские СМИ, ряд стран ЕС — Польша, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия и Эстония — готовят документы на освобождение от обязательств по приему мигрантов в следующем году.
Также сообщалось, что Польша на границе с Белоруссией приостановила прием заявлений от иностранных граждан по оказанию международной защиты. Введенное в марте этого года постановление правительства впоследствии продлевал сейм республики. В МВД Польши поясняли, что решение связано с продолжающейся напряженностью на белорусском пограничном участке, где регулярно фиксируются случаи незаконного перехода границы.