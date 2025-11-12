Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша отказалась принимать мигрантов по пакту ЕС

Польша занимает твердую позицию, отказываясь от участия в программе по приему и расселению мигрантов в рамках пакта ЕС. Об этом в соцсетях написал премьер-министр страны Дональд Туск.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Польша не будет принимать мигрантов по миграционному пакту. И не будет за это платить. Это окончательно решено.

Дональд Туск
премьер-министр Польши (цитата по «Интерфаксу»)

Позиция Польши по неприятию миграционного пакта ЕС ранее находила отражение в заявлениях президента страны Кароля Навроцкого и министра иностранных дел Марцина Кервиньского, сообщает «Интерфакс».

Как писали польские СМИ, ряд стран ЕС — Польша, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия и Эстония — готовят документы на освобождение от обязательств по приему мигрантов в следующем году.

Также сообщалось, что Польша на границе с Белоруссией приостановила прием заявлений от иностранных граждан по оказанию международной защиты. Введенное в марте этого года постановление правительства впоследствии продлевал сейм республики. В МВД Польши поясняли, что решение связано с продолжающейся напряженностью на белорусском пограничном участке, где регулярно фиксируются случаи незаконного перехода границы.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше