Большинство омичей готовы в любой момент уйти к конкурентам своего работодателя

Отсутствие чувства приверженности и лояльности к своей организации продемонстрировали жители региона. Так 76% омичей высказали готовность в любой момент уйти с места текущего трудоустройства если им предложат более высокую зарплату (95% опрошенных), повышение в должности (50% опрошенных), удобный график работы (47% опрошенных) и трудовое место рядом с домом (34% опрошенных). Также омичи готовы к уходу, если предложение от потенциального работодателя будет содержать дополнительное вознаграждение и какие-либо компенсации, а также возможность учебы за счет работодателя.