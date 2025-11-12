Ричмонд
Большинство омичей готовы в любой момент уйти к конкурентам своего работодателя

Сменить работу и уйти в конкурирующую фирму ради лучших условий готовы 76% омичей.

Источник: Комсомольская правда

Практически полное отсутствие «рабочего патриотизма» продемонстрировали жители региона в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Большинство опрошенных омичей готовы уйти к конкурентам своего нынешнего работодателя ради лучших условий.

Отсутствие чувства приверженности и лояльности к своей организации продемонстрировали жители региона. Так 76% омичей высказали готовность в любой момент уйти с места текущего трудоустройства если им предложат более высокую зарплату (95% опрошенных), повышение в должности (50% опрошенных), удобный график работы (47% опрошенных) и трудовое место рядом с домом (34% опрошенных). Также омичи готовы к уходу, если предложение от потенциального работодателя будет содержать дополнительное вознаграждение и какие-либо компенсации, а также возможность учебы за счет работодателя.

При этом, практически все опрошенные заявили, что без сомнения уйдут на лучшие условия к прямому конкуренту своего нынешнего нанимателя. И только лишь 8% категорически отвергли такую возможность.