В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль документального кино

Международный фестиваль Beat Weekend состоится в Ростове-на-Дону с 13 по 23 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В каждый из дней организаторы будут показывать современное документальное кино о художниках и режиссерах, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.