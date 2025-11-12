В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль документального кино

Международный фестиваль Beat Weekend состоится в Ростове-на-Дону с 13 по 23 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В каждый из дней организаторы будут показывать современное документальное кино о художниках и режиссерах, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
На фестивале также представят работы победителей программы «Документальное кино» от креативной платформы «Простор» VK. «Выход из воды» Виталия Селина рассказывает о возвращении самой титулованной пловчихи России Юлии Ефимовой в большой спорт, а «Король тыкв» Михаила Александрова — о молодом жителе Подмосковья, который выращивает гигантские тыквы и мечтает установить мировой рекорд в этом деле.
В подборке Best of Beat представлены зрительские хиты фестиваля прошлых лет. Это фильмы о режиссере и клипмейкере, авторе оскаровского «Вечного сияния чистого разума» Мишеле Гондри, а также о команде мультсериала «Смешарики», на котором выросло несколько поколений российских детей. Все сеансы пройдут в кинотеатре «Горизонт Cinema & Emotion». Подробная информация доступна на сайте фестиваля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.