Глава МВД Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков раскрыл вопросы водителей литовских фур, которые застряли в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава МВД напомнил о поставленной ранее президентом Беларуси Александром Лукашенко задачей, которая связана с оказанием всей необходимой помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию из-за решения литовского руководства по закрытию границы (подробнее мы писали здесь). Он также сообщил, с какими вопросами обращаются водители литовских фур:
— Вопросы, с которыми они обращаются к нашим сотрудникам, очень разные — от помощи в доставке к гостинице, точкам общепита до оказания помощи по связи с родственниками, поискам знакомых, чтобы уехать и у них временно разместиться.
Кубраков уточнил, что водители адекватно оценивают сложившуюся ситуацию, негативно высказываются по поводу действий литовских властей.
— Очень негативно, не стесняясь в выражениях, — отметил глава МВД.
По его словам, к оказываемой помощи водители относятся нормально.
— Как и ставил задачу президент — отнестись по-человечески и оказать всю необходимую помощь. Поэтому даже те вопросы от водителей, которые не совсем касаются органов внутренних дел, мы все равно решаем, — заявил министр внутренних дел Беларуси.
Ранее глава МВД Иван Кубраков доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.
Кроме того, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила о готовности Минска вести переговоры с тремя странами ЕС: «Дело в наших соседях».
Тем временем Лукашенко дал поручения МИД по переговорам с Литвой о работе КПП на границе.