Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси

Кубраков раскрыл вопросы водителей литовских фур, которые застряли в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков раскрыл вопросы водителей литовских фур, которые застряли в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава МВД напомнил о поставленной ранее президентом Беларуси Александром Лукашенко задачей, которая связана с оказанием всей необходимой помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию из-за решения литовского руководства по закрытию границы (подробнее мы писали здесь). Он также сообщил, с какими вопросами обращаются водители литовских фур:

— Вопросы, с которыми они обращаются к нашим сотрудникам, очень разные — от помощи в доставке к гостинице, точкам общепита до оказания помощи по связи с родственниками, поискам знакомых, чтобы уехать и у них временно разместиться.

Кубраков уточнил, что водители адекватно оценивают сложившуюся ситуацию, негативно высказываются по поводу действий литовских властей.

— Очень негативно, не стесняясь в выражениях, — отметил глава МВД.

По его словам, к оказываемой помощи водители относятся нормально.

— Как и ставил задачу президент — отнестись по-человечески и оказать всю необходимую помощь. Поэтому даже те вопросы от водителей, которые не совсем касаются органов внутренних дел, мы все равно решаем, — заявил министр внутренних дел Беларуси.

Ранее глава МВД Иван Кубраков доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Кроме того, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила о готовности Минска вести переговоры с тремя странами ЕС: «Дело в наших соседях».

Тем временем Лукашенко дал поручения МИД по переговорам с Литвой о работе КПП на границе.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше