Суд рассмотрит иск минимущества Ростовской области к ипподрому донской столицы

Напомним, ранее в регионе заговорили о закрытии ипподрома Ростова-на-Дону. По словам губернатора Юрия Слюсаря, объект находится в частной собственности, и власти сейчас не вправе диктовать собственнику свои требования, но они могут не пропустить проект «безликой многоэтажной застройки». Известно, что обстоятельства, связанные с ипподромом начали выяснять представители прокуратуры.