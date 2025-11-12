Суд рассмотрит иск минимущества Ростовской области к ипподрому донской столицы

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск донского министерства имущественных и земельных отношений к ООО «Ипподром Ростовский». Участниками процесса также оказались управление Росреестра и еще одно общество с ограниченной ответственностью. Соответствующая информация указана в электронной картотеке дел.
Заявление в инстанцию поступило 29 октября, материалы приняли к производству 1 ноября 2025 года.
Судя по документации, истец настаивает на том, чтобы «определенные действия признали незаконными», но, какие именно, не уточняется. Предварительное судебное заседание назначили на 27 ноября 2025 года.
Напомним, ранее в регионе заговорили о закрытии ипподрома Ростова-на-Дону. По словам губернатора Юрия Слюсаря, объект находится в частной собственности, и власти сейчас не вправе диктовать собственнику свои требования, но они могут не пропустить проект «безликой многоэтажной застройки». Известно, что обстоятельства, связанные с ипподромом начали выяснять представители прокуратуры.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.