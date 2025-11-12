На преображение парка Дворца Ольденбургских под Воронежем выделили 167 миллионов

Начался поиск подрядчика, который возьмется за первый этап обустройства Нижнего парка дворцового комплекса Ольденбургских в Рамонском районе. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба правительства региона.
До конца 2026 года победитель торгов должен полностью обновить «внутренности» объектов для современного использования. Это значит, что будут проведены новые системы вентиляции, кондиционирования, водопровод, канализация, теплоснабжение и другие инженерные коммуникации. Также комплекс оснастят современными системами видеонаблюдения и сигнализации.
В рамках этого же этапа в парке появится новая система полива для всех зеленых насаждений. На выполнение работ из бюджета Воронежской области выделят более 167 млн рублей.