Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На преображение парка Дворца Ольденбургских под Воронежем выделили 167 миллионов

Власти объявили конкурс на определение подрядчика для первого этапа благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Начался поиск подрядчика, который возьмется за первый этап обустройства Нижнего парка дворцового комплекса Ольденбургских в Рамонском районе. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба правительства региона.

До конца 2026 года победитель торгов должен полностью обновить «внутренности» объектов для современного использования. Это значит, что будут проведены новые системы вентиляции, кондиционирования, водопровод, канализация, теплоснабжение и другие инженерные коммуникации. Также комплекс оснастят современными системами видеонаблюдения и сигнализации.

В рамках этого же этапа в парке появится новая система полива для всех зеленых насаждений. На выполнение работ из бюджета Воронежской области выделят более 167 млн рублей.