Слесарь из Челябинска начал строить старообрядческий храм в Колупаевке

По словам инициатора, участок под храм уже выделен — он находится в месте с историческим значением для старообрядцев. Здесь раньше располагалась усадьба одного из дореволюционных старост общины, а неподалеку сохранились старые моленные дома. Пока община оформляет разрешительные документы и расчищает территорию, Александр продолжает сбор средств, надеясь, что храм станет не только духовным, но и культурным символом города.