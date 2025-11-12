Слесарь из Челябинска начал строить старообрядческий храм в Колупаевке

Слесарь ЧТЗ Александр Шестаков, по образованию историк, взялся за непростое дело — строительство старообрядческого храма в Колупаевке. В Челябинске у старообрядцев-поповцев уже почти век нет своей церкви, поэтому службы они проводят в небольшом арендованном помещении. Александр разместил объявление в цехе и собирает пожертвования среди коллег и друзей.
— Понятно, что это потребует десятки миллионов, все будет строиться на пожертвования. К тому же важно, сколько времени займет строительство, ведь цены растут, — говорит hornews.com Александр Шестаков.
По словам инициатора, участок под храм уже выделен — он находится в месте с историческим значением для старообрядцев. Здесь раньше располагалась усадьба одного из дореволюционных старост общины, а неподалеку сохранились старые моленные дома. Пока община оформляет разрешительные документы и расчищает территорию, Александр продолжает сбор средств, надеясь, что храм станет не только духовным, но и культурным символом города.