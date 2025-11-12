В Ленинградской области прошел XVI Гатчинский полумарафон

Почти 5 тыс. атлетов приняли участие в XVI Гатчинском полумарафоне, который состоялся в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России» в Ленобласти 9 ноября. Спортивное событие стало символом завершения бегового сезона, сообщили в региональном комитете по физической культуре и спорту.
«На старт вышли 4990 атлетов из 80 регионов России, а также международные участники из Белоруссии, Кении, Эстонии и Азербайджана, что подчеркивает статус мероприятия как одного из значимых спортивных событий», — говорится в сообщении.
Организаторы подготовили забеги на три дистанции: 2 и 10 км, а также полумарафон на 21,1 км. Параллельно с соревнованиями на Соборной улице работала масштабная интерактивная зона, где гости могли ознакомиться с историей Гатчины, получить туристические карты и спланировать дальнейшие маршруты для знакомства с городом.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.