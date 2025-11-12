В Калининградской области отремонтировали 9 мостов

Помимо этого, завершены работы на двух сооружениях — через Писсу у города Гусева и через Разливную у поселка Яблоновка. Еще на четырех мостах ремонт планируется закончить, согласно контрактам, до конца ноября этого года. Три объекта перенесены на следующий год, включая автодорожный мост через Преголю в Калининграде и путепровод в городе Черняховске.