В Калининградской области отремонтировали 9 мостов

Ремонт на девяти мостовых сооружениях завершен в Калининградской области. Всего в 2025 году в регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланированы работы на 16 переправах, сообщили в областном министерстве развития инфраструктуры.
Семь мостов реконструировали за счет федеральных средств. Среди уже сданных объектов — мосты через реку Туманную у поселка Первомайское, через Щучью у Суходолья, через Красную у Ольховатки и два моста через Старую Матросовку в районе поселка Ясное. Также завершен капитальный ремонт мостов через Камышевую у Заречья и через Голубую у поселка Свобода.
Помимо этого, завершены работы на двух сооружениях — через Писсу у города Гусева и через Разливную у поселка Яблоновка. Еще на четырех мостах ремонт планируется закончить, согласно контрактам, до конца ноября этого года. Три объекта перенесены на следующий год, включая автодорожный мост через Преголю в Калининграде и путепровод в городе Черняховске.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.