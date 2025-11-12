Ричмонд
В Бурятии зафиксировали первые случаи «гонконгского гриппа»

Общая эпидобстановка оценивается как стабильная.

Источник: Комсомольская правда

В Бурятии зафиксировали первые случаи гриппа A, известного как «гонконгский грипп». Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия, при вирусе у человека проявляются следующие симптомы: температура тела выше 39 градусов, сухой кашель, насморк, головная и мышечная боль. Их можно заметить через 1−2 дня после заражения и такое состояние может держаться до 4−5 дней.

— Несмотря на появление нового штамма, общая эпидобстановка оценивается как стабильная, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты напоминают, что грипп представляет особую опасность для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье 11,8 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю.