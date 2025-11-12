Миграционные рейды провели в Пролетарском районе Ростова

Миграционные нарушения выявили во время профилактических рейдов в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Плановую проверку провели в местах проживания трудовых мигрантов. Правоохранители посетили специальные «рабочие дома», в которых останавливаются приезжие.
Всего опросили 23 человека. В итоге были зафиксированы случаи несоблюдения правил пребывания в России, по данным фактам оформили административные протоколы.
Кроме того, полицейские провели беседу. Иностранцам напомнили о необходимости соблюдения закона, а также о последствиях при повторных нарушениях.