В Омской области проживает 750 прямых ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

В 2026 году исполняется 40 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ликвидации ее последствий участвовали 1,5 тысячи омичей. В Омской области будут проведены памятные мероприятия, посвященные этой дате.
Сегодня в регионе проживают 874 участника ликвидации аварий, из них 750 — непосредственные ликвидаторы Чернобыльской катастрофы. Учитывая социальную значимость памятной даты, создана рабочая группа в рамках подготовки мероприятий к юбилею, сообщает пресс-служба минтруда Омской области.
В ведомстве отметили, что 26 апреля 2026 года запланировано проведение памятного митинга и торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в парке имени 30-летия Победы. Также в апреле состоится торжественное собрание с чествованием ликвидаторов, которое планируется провести в ЦК «Сибиряк». Кроме того, планируется выпуск книги памяти «Чернобыль: Защитники Отечества» и изготовление памятных медалей.