В Омской области проживает 750 прямых ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

В ведомстве отметили, что 26 апреля 2026 года запланировано проведение памятного митинга и торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в парке имени 30-летия Победы. Также в апреле состоится торжественное собрание с чествованием ликвидаторов, которое планируется провести в ЦК «Сибиряк». Кроме того, планируется выпуск книги памяти «Чернобыль: Защитники Отечества» и изготовление памятных медалей.