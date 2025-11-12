Над территорией России формируется зона полярных сияний высокой интенсивности

«Наблюдается формирование зоны полярных сияний высокой интенсивности на территории РФ, связанное как с приближением ночного времени суток, так и с очередным ростом параметров солнечного ветра и геомагнитной активности. Индекс интенсивности сияний превышает сейчас верхний порог шкалы в 10 единиц и составляет 11.7. Для европейской части страны это означает возможность наблюдения сияний как минимум с широты 50 градусов и выше, но пока в этих регионах слишком светло», — говорится в сообщении.