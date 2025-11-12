В подмосковном МВД перечислили потенциально опасные бесхозные вещи

«Просим родителей и педагогов провести с детьми разъяснительные беседы об опасности посторонних предметов, которые могут быть замаскированы под безобидные на первый взгляд предметы: сумки, пакеты, портфели, игрушки, свертки, деньги, банки из-под напитков и так далее. Объясните, что нельзя прикасаться к бесхозным вещам на улице, в подъездах или транспорте», — сказали в ведомстве.