Учёные предупредили об опасности бамбуковой посуды

«Маркировка “натуральный продукт” может быть крайне вводящей в заблуждение. Большинство таких изделий — это пластик на основе меламиноформальдегидной смолы с добавлением бамбуковой пудры. Это ускоряет разрушение материала и повышает выделение меламина, особенно в горячие или кислые напитки», — пояснила руководитель исследования профессор Яна Гайслова.