Учёные предупредили об опасности бамбуковой посуды

Исследование показало, что «экоизделия» могут выделять вредные вещества в пищу.

Источник: Unsplash

Так называемая экологичная посуда из бамбука, которую часто рекламируют как безопасную альтернативу пластику, может быть вредна для здоровья. К такому выводу пришли специалисты Пражского университета химических технологий, их работа опубликована в журнале Food Control.

Учёные протестировали 33 образца биоразлагаемой посуды — чашки, миски и детские наборы, купленные в Чехии, Великобритании и Китае. Почти треть изделий содержала меламин — промышленное соединение, которое при нагревании или контакте с кислотой может переходить в пищу.

«Маркировка “натуральный продукт” может быть крайне вводящей в заблуждение. Большинство таких изделий — это пластик на основе меламиноформальдегидной смолы с добавлением бамбуковой пудры. Это ускоряет разрушение материала и повышает выделение меламина, особенно в горячие или кислые напитки», — пояснила руководитель исследования профессор Яна Гайслова.

В шести образцах концентрация меламина превысила допустимую норму. Его следы обнаружили даже в обычных напитках — чае с лимоном и апельсиновом соке.

Хотя использование бамбуковых наполнителей в пластиковой посуде в странах ЕС запрещено с 2021 года, такие товары по-прежнему свободно продаются и нередко маркируются как «100% бамбук» или «биоразлагаемые».

Кроме меламина, анализ выявил остатки пестицидов и дезинфицирующих средств. Учёные призвали ужесточить контроль за биопосудой и проверку продукции на соответствие санитарным требованиям.