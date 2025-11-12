Ричмонд
Погоня стаи волков за косулями попала на видео под Воронежем

Уникальные кадры засняла фотоловушка на территории Воронежского биосферного заповедника. В погоне участвовали, в том числе, подросшие волчата.

Источник: Воронежский биосферный заповедник

Как рассказали сотрудники заповедника, косули — основа рациона серых хищников, так как именно эти травоядные самый доступный для них объект добычи. При этом косули, которые попали на кадры фотоловушки, скорее всего, на обед к волкам так и не попали. Виной тому, по словам сотрудников заповедника, местность — бегать по песчаной почве сосняка хищникам не так просто. Интересно, что в погоне участвовали, в том числе, и подросшие волчата.

Источник: Воронежский биосферный заповедник

Кстати, помимо косуль серые хищники охотятся на территории заповедника и на других копытных, мелких млекопитающих и даже мышей. Кроме того, в теплое время волки могут закусывать и определенными растениями.