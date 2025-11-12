Раскрыта полезная привычка для зимних обеденных перерывов

Специалист добавил, что, если человек ведет малоподвижный образ жизни, в холодное время года это оказывает сильное негативное влияние на суставы. «Холодная погода нагружает мышцы и суставы, и это усугубляется тем, что вы целый день сидите в одном и том же офисном кресле. Разминка в полдень улучшает осанку и уменьшает боли, которые приводят к долгосрочным проблемам», — добавил Мур.