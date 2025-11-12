Ричмонд
В Уфе мальчик случайно заперся в общественном туалете

Спасатели освободили ребенка из заблокированного туалета в уфимском парке.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели управления гражданской защиты Уфы оказали помощь восьмилетнему мальчику, который случайно оказался заблокированным в туалетной кабинке в парке Нефтехимиков. На двери помещения имелось предупреждение о неисправности замка, однако ребенок и его мама заметили его уже после того, как дверь закрылась.

Как отметили в УГЗ, спасатели справились с задачей и освободили юного посетителя парка. Инцидент завершился благополучно, без негативных последствий для ребенка, добавили в управлении.

