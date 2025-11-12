Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за туалетной бумаги

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился из-за внешнего вида продающейся на маркетплейсах туалетной бумаги и пожаловался в Генпрокуратуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: Freepik.com/CC0

Депутат опубликовал фото с рулонами туалетной бумаги, на которых изображены Спасская башня Кремля и храм Василия Блаженного.

«Изображение Кремля, одного из символов государственной власти России, на бумаге, которой подтирают, это не дискредитация?» — написал он.

Депутат направил обращение на имя генпрокурора Александра Гуцана с просьбой провести проверку.

Недавно в России запретили продавать туалетную бумагу с изображением купюры номиналом в одну тысячу рублей. Такое решение принял один из судов Москвы. Он признал запрещенной информацию, размещенную на туалетной бумаге с тысячерублевыми банкнотами.

В июле 2024 года Преображенский районный суд Москвы уже выносил постановление о запрете единичного объявления одного из интернет-магазинов, торгующих бумагой с изображением тысячерублевой купюры.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше