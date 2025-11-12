Более тысячи брошенных машин выявили на улицах Воронежа с начала 2025 года

Проблему резкого увеличения числа брошенных автомобилей на улицах Воронежа обсудили на еженедельном планерном заседании в администрации города во вторник, 11 ноября.
Руководитель управления административно-технического контроля Виталий Черёмушкин рассказал, что с начала 2025 года сотрудники районных управ выявили в столице Черноземья 1 190 таких транспортных средств.
С каждым годом брошенных автомобилей становится больше. Так, например, в 2024 году их было 837, а годом ранее — 692.
Как отмечает Виталий Черёмушкин, динамика работы с брошенными транспортными средствами в разрезе трёх лет указывает не только на значительный рост количества таких машин по городу, но и на повышение эффективности работы по их ликвидации силами управления более чем в два раза.
Так, по результатам проведённых обследований брошенными были признаны 913 автомобилей. Из них владельцы самостоятельно эвакуировали 556 единиц транспорта, ещё 216 машин были перемещены принудительно. По оставшимся автомобилям продолжаются необходимые процедуры.
Параллельно проводятся мероприятия по возвращению владельцам ранее перемещенных автомобилей, взысканию с них расходов, а также по признанию в судебном порядке муниципальной собственностью и их последующей утилизации.
Из общего числа 216 авто, 39 единиц транспорта были переданы в распоряжение муниципалитета согласно судебным постановлениям и впоследствии подвергнуты утилизации. Остальные 92 машины вернулись к владельцам после возмещения ими суммы расходов на транспортировку и хранение, составившей 1 млн 14 тысяч рублей.
Руководитель управления административного-технического надзора также отметил, что в период 2023 — 2024 годов проблемой стала ситуация с размещением на территории города объектов мобильной торговли — так называемых «автолавок».
Начиная с марта текущего года, было ликвидировано 34 объекта подобного формата, причем владельцы добровольно убрали 24 «автолавки». Остальные десять были принудительно перемещены на площадку хранения.
«С августа по настоящее время обращений по размещению объектов мобильной торговли не поступало», — добавил Виталий Черёмушкин.