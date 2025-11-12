Мемориальный комплекс «Аллея Памяти» открыли в Иркутске

Торжественная церемония открытия мемориального комплекса «Аллея Памяти» состоялась в Иркутске на площади Декабристов. Центральное место в обновленном по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» общественном пространстве занимает бронзовый монумент «Дед, отец и сын», сообщили в городской администрации.
Скульптурная композиция отражает образы воинов трех поколений. Образ «деда» посвящается воинам-интернационалистам Афганской войны, «отца» — участникам восстановления конституционного порядка в Чечне и контртеррористической операции на Северном Кавказе. «Сын» — это собирательный образ участников военной операции в Сирии и СВО.
На территории обустроили тротуары и прогулочные дорожки, смонтировали наружное освещение, высадили 14 сизых елей и многолетники, установили скамейки, качели, урны. Кроме этого, был восстановлен памятник «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга». Его дополнили четыре гранитные стелы с барельефами, посвященные доблести и мужеству военнослужащих — участников локальных конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии и в зоне специальной военной операции.
«Убежден: это общественное пространство станет по-настоящему народным местом, будет пользоваться популярностью у жителей областного центра и гостей Иркутска. Монумент отражает преемственность поколений и воинских традиций в России, подчеркивает значимость подвигов, совершаемых во все времена нашими солдатами и офицерами», — отметил мэр города Руслан Болотов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.