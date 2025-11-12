Мемориальный комплекс «Аллея Памяти» открыли в Иркутске

На территории обустроили тротуары и прогулочные дорожки, смонтировали наружное освещение, высадили 14 сизых елей и многолетники, установили скамейки, качели, урны. Кроме этого, был восстановлен памятник «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга». Его дополнили четыре гранитные стелы с барельефами, посвященные доблести и мужеству военнослужащих — участников локальных конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии и в зоне специальной военной операции.