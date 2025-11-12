Мишустин рассказал о новом законе, защищающем пользователей маркетплейсов

платформенная экономика сегодня обеспечивает около 5% ВВП;IT-индустрия в России лидирует по темпам роста ключевых показателей за пять лет среди всех крупных отраслей;вклад IT-индустрии в ВВП страны практически удвоился за пять лет и составил 2,4%;объем продаж российского базового общесистемного ПО за три года вырос в два раза;отечественные системы управления ресурсами предприятия отвечают требованиям корпораций;российские умные колонки стали по-настоящему массовым продуктом;коммерческие компании работают над запуском беспилотного такси уже в 2026 году.