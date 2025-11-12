Мишустин рассказал о новом законе, защищающем пользователей маркетплейсов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Закон, защищающий пользователей маркетплейсов, вступит в силу в октябре 2026 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство совершенствует нормативную базу, чтобы защитить интересы людей, которые используют их. И также предпринимателей, которые реализуют на них товары, услуги. Для чего с учетом обратной связи от бизнеса был подготовлен соответствующий федеральный закон», — сказал он на пленарной сессии форума информационных технологий «Цифровые решения».
Премьер также отметил, что маркетплейсы вносят существенный вклад в рост рынка электронной торговли. Ее объемы за первое полугодие превысили пять триллионов рублей.
Другие заявления Мишустина:
платформенная экономика сегодня обеспечивает около 5% ВВП;IT-индустрия в России лидирует по темпам роста ключевых показателей за пять лет среди всех крупных отраслей;вклад IT-индустрии в ВВП страны практически удвоился за пять лет и составил 2,4%;объем продаж российского базового общесистемного ПО за три года вырос в два раза;отечественные системы управления ресурсами предприятия отвечают требованиям корпораций;российские умные колонки стали по-настоящему массовым продуктом;коммерческие компании работают над запуском беспилотного такси уже в 2026 году.
Крупнейший правительственный IT-форум «Цифровые решения» стартовал в среду в национальном центре «Россия» и пройдет до 15 ноября. В рамках мероприятия состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Ее экспозиция разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское “железо”, “Кадры и обучение”.
Всего запланировано более 90 сессий, в них примут участие более 600 спикеров. Помимо этого, пройдет церемония награждения победителей национальной премии «Цифровые решения». Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.