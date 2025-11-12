В ТюмГУ стартует фестиваль инклюзивной культуры

За восемь лет фестиваль стал традиционным. Он ежегодно объединяет не только студентов и преподавателей ТюмГУ, но и школьников, сотрудников других вузов и представителей общественных организаций. Мероприятие приурочено сразу к нескольким важным датам: Международному дню слепых, Международному дню инвалидов и Международному дню добровольца.