В ТюмГУ стартует фестиваль инклюзивной культуры

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) с 13 ноября по 5 декабря этого года станет площадкой проведения IX Фестиваля инклюзивной культуры «Университет — территория инклюзии». Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.
За восемь лет фестиваль стал традиционным. Он ежегодно объединяет не только студентов и преподавателей ТюмГУ, но и школьников, сотрудников других вузов и представителей общественных организаций. Мероприятие приурочено сразу к нескольким важным датам: Международному дню слепых, Международному дню инвалидов и Международному дню добровольца.
Люди с ограниченными возможностями здоровья становятся не просто гостями, а соавторами, организаторами и ключевыми спикерами большинства событий. Программа включает мастер-классы и интерактивные занятия, концерт, выставку, профессиональные конференции и многое другое. Узнать больше о мероприятии можно в официальной группе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.