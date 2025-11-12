Ричмонд
Главной новогодней ёлкой России станет 26-метровое дерево из Подмосковья

Новогоднее дерево будет стоять на главной площади страны три недели.

Источник: Freepik

Специалисты Управления делами президента России определили главную новогоднюю ёлку страны, которая будет установлена на Соборной площади Московского Кремля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, хвойное дерево высотой 26 метров найдено на территории Рузского городского округа Московской области.

Её высота — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров.

Отмечается, что спил, транспортировку, установку, праздничное оформление и последующую переработку ёлки обеспечат с использованием современных технологий, гарантирующих её сохранность и безопасность на всех этапах.

По информации Управления делами президента, в течение лета и осени комиссия осмотрела 24 дерева. Главными критериями отбора стали визуальная привлекательность, ровный ствол, классическая пирамидальная форма, густота хвои и размах нижних ветвей не менее восьми метров. Кроме того, дерево должно было быть достаточно крепким, чтобы выдержать резкие перепады температур и не осыпаться. На главной площади страны дерево будет стоять 3 недели.