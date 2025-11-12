Главной новогодней ёлкой России станет 26-метровое дерево из Подмосковья

По информации Управления делами президента, в течение лета и осени комиссия осмотрела 24 дерева. Главными критериями отбора стали визуальная привлекательность, ровный ствол, классическая пирамидальная форма, густота хвои и размах нижних ветвей не менее восьми метров. Кроме того, дерево должно было быть достаточно крепким, чтобы выдержать резкие перепады температур и не осыпаться. На главной площади страны дерево будет стоять 3 недели.