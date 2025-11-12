Дочь певицы Славы получила роль в бразильском сериале

Дочь певицы Славы и российская актриса Александра Морозова получила одну из основных ролей в новом сериале бразильской киностудии Globo. Об этом она сообщила в беседе с сайтом MK.ru.
Предложение поступило после её победы в реалити-шоу «Выживалити. Наследники», где она прошла восьминедельные испытания на острове в Таиланде. Сюжет бразильского проекта также посвящен теме выживания после кораблекрушения круизного лайнера. Александра сыграет учёного-океанолога Лизу, чьи знания помогают выживающим справиться с вызовами дикой природы.
Съёмки сериала начнутся в 2026 году в Бразилии и на островах Тихого океана. Для подготовки к роли актриса начала интенсивно изучать португальский язык.
