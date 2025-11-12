Жителям Молдовы надо запастись обезболивающими и терпением: На Землю надвигается самая мощная в этом году магнитная буря

По последним данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего ⅓ балла.