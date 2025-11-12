Жителям Молдовы надо запастись обезболивающими и терпением: На Землю надвигается самая мощная в этом году магнитная буря

На Земле ожидается сильная магнитная буря.
12 ноября на Земле ожидается сильная магнитная буря, вызванная серией мощных вспышек на Солнце.
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, пик бури придётся на утро среды, когда уровень возмущений может достичь G3-G4. В дневное время 12 ноября активность постепенно пойдёт на спад, снизившись до умеренного уровня G2.
Магнитные бури могут вызывать головные боли, слабость, скачки давления и бессонницу у чувствительных к ним людей. Также возможны перебои в работе связи и техники.
По последним данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего ⅓ балла.
