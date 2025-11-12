Ричмонд
Бывший мэр Новосибирска Локоть устроился работать кадровиком

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в своём телеграм-канале, что приступил к новой работе.

Источник: телеграм-канал Анатолия Локтя

Теперь он будет заниматься кадровыми вопросами в КПРФ. На заседании Президиума ЦК партии утвердили состав комиссии, в которую Локоть вошёл в качестве заместителя председателя.

По его словам, предложение занять этот пост поступило лично от Геннадия Зюганова, и он согласился поработать в этом направлении.

Напомним, что в октябре Локоть пробовал себя в качестве телеграм-блогера и уехал в Северную Корею. В своём канале он осуждает снос памятников коммунизму, пишет некрологи, поздравляет с праздниками и публикует фото из своих путешествий.

