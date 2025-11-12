Бывший мэр Новосибирска Локоть устроился работать кадровиком

Теперь он будет заниматься кадровыми вопросами в КПРФ. На заседании Президиума ЦК партии утвердили состав комиссии, в которую Локоть вошёл в качестве заместителя председателя.
По его словам, предложение занять этот пост поступило лично от Геннадия Зюганова, и он согласился поработать в этом направлении.
Напомним, что в октябре Локоть пробовал себя в качестве телеграм-блогера и уехал в Северную Корею. В своём канале он осуждает снос памятников коммунизму, пишет некрологи, поздравляет с праздниками и публикует фото из своих путешествий.
Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.Читать дальше