Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На базе школы села Озерки в Ульяновской области открыли агротехклассы

В них будут углубленно изучать физику, химию, биологию и математику.

Открытие агротехнических классов состоялось в средней школе села Озерки Чердаклинского района Ульяновской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Как сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона, седьмой класс стал предпрофильным, а десятый — профильным.

В аудиториях провели ремонт, а также оснастили их новой мебелью и прогрессивным оборудованием для углубленного изучения физики, химии, биологии, математики. Это позволит школьникам погрузиться в мир сельхозпрофессий, а в дальнейшем поступить в агроколледж или Ульяновский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина.

Ранее между вузом, школой и инвестором-работодателем было подписано соглашение о создании агротехклассов. Студенты университета, изначально подготовленные в Озерской школе, будут гарантированно трудоустроены на одном из крупнейших предприятий региона.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.