На базе школы села Озерки в Ульяновской области открыли агротехклассы

Открытие агротехнических классов состоялось в средней школе села Озерки Чердаклинского района Ульяновской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Как сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона, седьмой класс стал предпрофильным, а десятый — профильным.
В аудиториях провели ремонт, а также оснастили их новой мебелью и прогрессивным оборудованием для углубленного изучения физики, химии, биологии, математики. Это позволит школьникам погрузиться в мир сельхозпрофессий, а в дальнейшем поступить в агроколледж или Ульяновский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина.
Ранее между вузом, школой и инвестором-работодателем было подписано соглашение о создании агротехклассов. Студенты университета, изначально подготовленные в Озерской школе, будут гарантированно трудоустроены на одном из крупнейших предприятий региона.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.