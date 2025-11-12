На базе школы села Озерки в Ульяновской области открыли агротехклассы

В аудиториях провели ремонт, а также оснастили их новой мебелью и прогрессивным оборудованием для углубленного изучения физики, химии, биологии, математики. Это позволит школьникам погрузиться в мир сельхозпрофессий, а в дальнейшем поступить в агроколледж или Ульяновский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина.