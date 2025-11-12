«Женщины уже спят!»: в Омской области медведи из зоопарка залегают в берлоги

«На данный момент у нас осталось трое бодрствующих мишек: гималайский мишка Малыш, и бурые медведи — Макар и Фома. А вот прекрасная половина медвежьего ряда в лице бурых медведиц Машеньки и Сони, а также пожилой гималайской дамы Крохи, уже залегла в теплые берлоги», — говорится на официальной странице зоопарка в социальной сети «Вконтакте».