Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Женщины уже спят!»: в Омской области медведи из зоопарка залегают в берлоги

Из шести медведей Большереченского зоопарка трое уже спят, причем все они — самки.

Источник: Комсомольская правда

О наступлении традиционной сезонной спячки медведей рассказали вчера, 11 ноября, в Большереченском зоопарке. Причем, залегли в берлогу пока только самки — медведи мужского пола продолжают бодрствовать.

«На данный момент у нас осталось трое бодрствующих мишек: гималайский мишка Малыш, и бурые медведи — Макар и Фома. А вот прекрасная половина медвежьего ряда в лице бурых медведиц Машеньки и Сони, а также пожилой гималайской дамы Крохи, уже залегла в теплые берлоги», — говорится на официальной странице зоопарка в социальной сети «Вконтакте».

Также в зоопарке отмечают, что все медведи успешно прошли этап жирования благодаря усиленному рациону питания, и выражают надежду на скорое «засыпание» непоседливых самцов.