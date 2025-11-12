В школе села Детчино в Калужской области завершается капитальный ремонт

Капремонт в школе села Детчино Малоярославецкого района Калужской области вышел на финальный этап. Работы в учреждении проводят в целях реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
В процессе ремонта в школе обновили учебные классы, заменили мебель и провели реконструкцию фасада и столовой зоны, установили новое оборудование. Также педагоги учреждения повысили квалификацию.
Особое внимание уделили созданию комфортной образовательной среды. В рекреациях школы появились изображения, выполненные профессиональными художниками, на которых запечатлены герои Великой Отечественной войны, известные военные, ученые, писатели и поэты.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.