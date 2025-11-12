Инвестор озвучил срок сдачи долгостроя на Гвардейской площади в Ростове

Долгострой на Гвардейской площади в Ростове-на-Дону перестроят под премиальный отель и бизнес-центр. Работы завершатся в 2027 году и потребуют свыше 2 млрд рублей вложений, сообщает «Город N».
В здании также разместят спа-зону, фитнес-зал и гастрономические площадки. На прилегающей территории планируют разбить парковую зону.
Изначально деловой центр (на тот момент без гостиничной составляющей) должны были сдать к 2025 году, но в итоге сроки перенесли в связи с изменениями в проекте. В ходе пересмотра концепции обновили архитектурные и инженерные решения, планировочные подходы и логику использования площадей, детально проработали концепцию парка.
Добавим, строительство на Гвардейской площади начали еще в 2008 году. К 2016 году успели возвести 19 этажей из 22 запланированных, но потом работы на площадке не велись. Потом объект перешел к новому собственнику.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.