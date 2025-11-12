В минздраве впервые прокомментировали ситуацию с закрытием роддома в Екатеринбурге

В свердловском минздраве впервые прокомментировали ситуацию с закрытием роддома на улице Дагестанской в Екатеринбурге. В официальном ответе на запрос ЕАН в ведомстве рассказали, что здание 1964 года постройки устарело и не соответствует современным требованиям.
Так, согласно нормативу, в роддомах все помещения для родов, операций и реанимации должны быть на одном этаже. В больнице на Дагестанской родовое отделение находится на втором этаже, а операционные и палаты для только что родивших, — на третьем. Переделать так, чтобы все эти помещения были вместе, не получится, потому что это потребует слишком большой реконструкции.
Если объединить стационары перинатального центра на Дагестанской и Комвузовской, то, по версии минздрава, врачи смогут лучше работать вместе, использовать одно и то же оборудование и проводить больше анализов.
«Объединение подразделений акушерского стационара Nº 1 и акушерского стационара Nº 2 на одной базе приведет к рациональному использованию кадровых ресурсов, лабораторной и диагностической службы, а также медицинского оборудования», — говорится в сообщении.
За первые 9 месяцев 2025 года в перинатальном центре прошло 5968 родов. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 8088 родов, а в 2023 году — 8636 родов. Рожениц в министерстве пообещали перераспределить по другим роддомам Екатеринбурга и Верхней Пышмы.
Сотрудникам акушерского стационара на Дагестанской вручены уведомления о корректировке условий трудового договора, с ними проводятся разъяснительные работы. Для сотрудников, выразивших желание перейти в другие медучреждения, оформляются соглашения об увольнении по взаимному согласию сторон. Также некоторые сотрудники досрочно переходят на работу в акушерский стационар № 1 на основании личных заявлений. Главный врач перинатального центра инициировал организацию трансфера сотрудников, проживающих на Химмаше, на работу в акушерский стационар № 1 на Комвузовской.
Напомним, что сотрудники роддома на Дагестанской бьют тревогу из-за закрытия учреждения. По их словам, половина младшего персонала рискует остаться без работы. Роддом перестанет принимать пациенток уже в конце ноября.