В Иркутске за 5 миллионов рублей продают мангал в виде паровоза. Любопытно, что жаровня настолько реалистична, потому что сделана в натуральную величину и практически не отличается от настоящего паровоза. Об этом КП-Иркутск стало известно из объявления на одном из сайтов.
— Эта уникальная работа может стать как украшением, так и достопримечательностью. Привлекает внимание как детей, так и взрослых, — уточняет продавец в объявлении.
Паровоз украшен двуглавым орлом и табличкой с надписью «Россия». У него есть фонари, колокол и пятиконечная звезда на фронтоне. Продавец заявляет, этот мангал и коптильня — эксклюзивный товар, который впервые выходит на рынок.
