Врач Кондрахин назвал возможные причины высокого пульса в состоянии покоя

«Может быть эмоциональное какое-то переживание, недостаточность кислорода. Зашёл в помещение, а кислорода не хватает — и пульс повышается. Какие-то изменения в пищевом поведении — например, если употреблять много воды или кофе, чай, тоже может такое быть», — пояснил эксперт.
Собеседник RT уточнил, что повышенный пульс может быть и фоновым состоянием, с которым человек живёт постоянно.
«Бывает такое, когда никаких предвестников нет, а пульс высокий… Дело в том, что есть определённая норма. Что считать высоким пульсом? 80 — это пульс высокий. Но это ещё верхняя граница нормы», — отметил кардиолог.
Врач подчеркнул, что сам факт беспокойства человека о своём состоянии уже является поводом для визита к врачу.
«Если человека беспокоит пульс, то это уже повод для обращения к врачу», — заключил Кондрахин, добавив, что некоторые люди живут с высоким пульсом с рождения и не замечают этого.