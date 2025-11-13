Врач Кондрахин назвал возможные причины высокого пульса в состоянии покоя

Учащённый пульс без предварительной физической нагрузки может быть вызван множеством факторов — от эмоциональных переживаний и недостатка кислорода до изменений в питании или даже внутреннего кровотечения. Об этом в беседе с RT заявил врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.