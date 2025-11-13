Ричмонд
Врач Кондрахин назвал возможные причины высокого пульса в состоянии покоя

Учащённый пульс без предварительной физической нагрузки может быть вызван множеством факторов — от эмоциональных переживаний и недостатка кислорода до изменений в питании или даже внутреннего кровотечения. Об этом в беседе с RT заявил врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Может быть эмоциональное какое-то переживание, недостаточность кислорода. Зашёл в помещение, а кислорода не хватает — и пульс повышается. Какие-то изменения в пищевом поведении — например, если употреблять много воды или кофе, чай, тоже может такое быть», — пояснил эксперт.

Собеседник RT уточнил, что повышенный пульс может быть и фоновым состоянием, с которым человек живёт постоянно.

«Бывает такое, когда никаких предвестников нет, а пульс высокий… Дело в том, что есть определённая норма. Что считать высоким пульсом? 80 — это пульс высокий. Но это ещё верхняя граница нормы», — отметил кардиолог.

Врач подчеркнул, что сам факт беспокойства человека о своём состоянии уже является поводом для визита к врачу.

«Если человека беспокоит пульс, то это уже повод для обращения к врачу», — заключил Кондрахин, добавив, что некоторые люди живут с высоким пульсом с рождения и не замечают этого.