В колледже связи и информатики Ростова-на-Дону открыли тематический класс

Навыки работы с современными технологиями освоят учащиеся колледжа связи и информатики в Ростове-на-Дону благодаря открытию специализированной лаборатории при поддержке компании «Ростелеком», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Создание подобных образовательных площадок соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Тематический класс оснащен телекоммуникационным оборудованием, в нем созданы 12 полноценных рабочих мест. Это позволит учащимся отрабатывать практические навыки на реальном оборудовании, используемом в отрасли. Специализированный курс уже интегрировали в основные образовательные программы. Студенты получат доступ к уникальным материалам по ключевым технологиям «Ростелекома», изучат современные сервисы компании, включая цифровое телевидение, системы видеонаблюдения и решения для интеллектуального управления жилым пространством.
«ИТ-отрасль на сегодняшний день самая динамично развивающаяся, и главным ее двигателем являются именно молодые специалисты. Сокращение разрыва между образованием и реальными требованиями индустрии — вот задача, которую решает данный проект. Отмечу, что для студентов это возможность получить фундаментальные знания с перспективой дальнейшего трудоустройства. Уверен, что эта площадка объединяет всех, кто стремится к развитию в сфере информационных технологий», — рассказал министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Алексей Копытов.
Глава ведомства также подчеркнул, что реализация данного проекта поспособствует созданию условий для наставничества и стажировок. Они позволят молодым специалистам сразу оказаться вовлеченными в цифровую трансформацию региона.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.