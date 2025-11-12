В колледже связи и информатики Ростова-на-Дону открыли тематический класс

«ИТ-отрасль на сегодняшний день самая динамично развивающаяся, и главным ее двигателем являются именно молодые специалисты. Сокращение разрыва между образованием и реальными требованиями индустрии — вот задача, которую решает данный проект. Отмечу, что для студентов это возможность получить фундаментальные знания с перспективой дальнейшего трудоустройства. Уверен, что эта площадка объединяет всех, кто стремится к развитию в сфере информационных технологий», — рассказал министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Алексей Копытов.