В Белгородской области нашли останки вымершего шерстистого носорога

«Геннадий Головин заметил торчащие из земли странные крупные кости. Вместе с сыном они осторожно извлекли несколько фрагментов и своевременно обратились в Старооскольский краеведческий музей. Сотрудники музея организовали экспедицию на место. В результате раскопок специалистами были обнаружены и подняты ребра, фрагменты бедренных и тазовых костей, коренные зубы и другие элементы скелета», — написали в администрации.