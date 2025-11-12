Второе облако плазмы существенно не повлияет на текущую геомагнитную обстановку

«Возможно, через аппараты в точке Лагранжа L1 только что прошел второй выброс плазмы. По крайней мере наблюдаются скачки почти всех параметров солнечного ветра, а также резко изменился знак магнитного поля. Как-то существенно повлиять на текущую геомагнитную обстановку в худшую сторону это, по-видимому, уже не может, так как наблюдаемая динамика уже идет заметно выше прогноза, однако позволяет подтвердить базовую правильность в части ожидавшейся последовательности событий», — говорится в сообщении.