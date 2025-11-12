Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В северном районе Омской области простились с погибшим на СВО сельчанином

Прощание с Виталием Хлудковым прошло поселке Скородум Усть-Ишимского района.

Источник: Комсомольская правда

Печальное известие пришло из Усть-Ишимского района. Сегодня, 12 ноября, в поселке Скородум, односельчане простились с земляком Виталием Хлудковым, героически погибшем в ходе проведения СВО.

«Уважаемые жители района. С глубокой горечью и скорбью сообщаем о том, 12 ноября, в поселке Скородум, у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны состоится прощание с Виталием Хлудковым. Виталий Владимирович подписал контракт 19 марта 2025 года, службу проходил стрелком мотострелковой роты. Наш земляк погиб 3 апреля 2025 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на территории Украины. Боль этой утраты невозможно передать словами», — говорится в некрологе, размещенном на странице администрации Усть-Ишимского района в соцсети «Вконтакте».

Виталий родился 8 сентября 1981 года в селе Локти Нижнеомского района. Окончил Великорусскую среднюю школу. Получил мирную профессию водитель. В 2004 году переехал на постоянное место жительства в поселок Скородум, здесь получил дополнительную профессию и работал вальщиком. Увлекался мотоциклами, изготовлением мебели из подручных материалов.

Редакция «КП в Омске» выражает глубокое соболезнование родным и близким Виталия Хлудкова.