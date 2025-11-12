В северном районе Омской области простились с погибшим на СВО сельчанином

Печальное известие пришло из Усть-Ишимского района. Сегодня, 12 ноября, в поселке Скородум, односельчане простились с земляком Виталием Хлудковым, героически погибшем в ходе проведения СВО.
«Уважаемые жители района. С глубокой горечью и скорбью сообщаем о том, 12 ноября, в поселке Скородум, у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны состоится прощание с Виталием Хлудковым. Виталий Владимирович подписал контракт 19 марта 2025 года, службу проходил стрелком мотострелковой роты. Наш земляк погиб 3 апреля 2025 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на территории Украины. Боль этой утраты невозможно передать словами», — говорится в некрологе, размещенном на странице администрации Усть-Ишимского района в соцсети «Вконтакте».
Виталий родился 8 сентября 1981 года в селе Локти Нижнеомского района. Окончил Великорусскую среднюю школу. Получил мирную профессию водитель. В 2004 году переехал на постоянное место жительства в поселок Скородум, здесь получил дополнительную профессию и работал вальщиком. Увлекался мотоциклами, изготовлением мебели из подручных материалов.
Редакция «КП в Омске» выражает глубокое соболезнование родным и близким Виталия Хлудкова.