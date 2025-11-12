В северном районе Омской области простились с погибшим на СВО сельчанином

«Уважаемые жители района. С глубокой горечью и скорбью сообщаем о том, 12 ноября, в поселке Скородум, у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны состоится прощание с Виталием Хлудковым. Виталий Владимирович подписал контракт 19 марта 2025 года, службу проходил стрелком мотострелковой роты. Наш земляк погиб 3 апреля 2025 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на территории Украины. Боль этой утраты невозможно передать словами», — говорится в некрологе, размещенном на странице администрации Усть-Ишимского района в соцсети «Вконтакте».