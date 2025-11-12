В Жигулевском заповеднике засняли утреннюю разминку барсука у дерева

На кадрах видно, как глава барсучьего семейства оглядывает деревья, выбирает одно и, встав на задние лапы, начинает свою «тренировку». Сначала поточил когти о кору, затем передохнул, обнявшись со стволом, а потом новое упражнение — потереться о дерево пузиком. Завершив разминку, барсук стремительно сорвался с места и куда-то устремился по своим делам. Как предположили интернет-пользователи, он отправился будить лося.