В Жигулевском заповеднике засняли утреннюю разминку барсука у дерева

Утренние «потягушки» главы барсучьего семейства попали на видео в Самарской области.

Источник: Жигулевский заповедник

В Жигулевском заповеднике представили новый выпуск «сериала» о тайной жизни диких животных. Съемки проходят ежедневно в естественной среди с помощью фотоловушек. Героем новой серии стал барсук, который решил устроить утренние «потягушки» возле одного из деревьев.

«Растяжка — полезное упражнение от мордочки и до кончика хвостика. Сделал три подхода к дереву и можно приступать к утренним водным процедурам», — подписали видео представители Жигулевского заповедника.

На кадрах видно, как глава барсучьего семейства оглядывает деревья, выбирает одно и, встав на задние лапы, начинает свою «тренировку». Сначала поточил когти о кору, затем передохнул, обнявшись со стволом, а потом новое упражнение — потереться о дерево пузиком. Завершив разминку, барсук стремительно сорвался с места и куда-то устремился по своим делам. Как предположили интернет-пользователи, он отправился будить лося.