У дома, где жила Дятлова, образовался склад протухших продуктов

У торца дома на проспекте Калинина в Калининграде растёт гора испорченных продуктов. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.
Вонючие упаковки регулярно складируют под лестницей. Люди подозревают, что просрочку здесь оставляет местный магазин. По словам одной из жительниц, она шесть дней подряд звонит в полицию, но пока никто не приехал.
«Вонь невыносимая, запах — просто жесть, — жалуется Людмила. — Контейнер для мусора постоянно переполнен, но мы уверены, что он не годится для сброса таких отходов».
Жители считают, что грузовики, которые привозят товар, нарушают ПДД. Машины блокируют тротуары, мешая пешеходам и велосипедистам.
«Клопс» направил запросы в торговую сеть, региональный Роспотребнадзор и полицию. На момент публикации ответов не поступило.
Примечательно, что в этом доме когда-то жила нынешняя глава администрации Калининграда Елена Дятлова. У сити-менеджера была квартира в первом подъезде четырёхэтажного здания.
Калининградцы рассказали, как им живётся по соседству с прачечной на Ленпроспекте.