Водителей Ростовской области предупредили о дождях на трассе М-4

На Дону в течение 12 и 13 ноября возможны осадки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ожидаются дожди, в том числе непогода может застать водителей на трассе М-4 «Дон». Об этом предупреждает пресс-служба ГК «Автодор».

Осадки в регионе ожидались еще в первой половине дня 12 ноября. Также ухудшение погодных условий возможно до конца суток.

Кроме того, небольшие и умеренные дожди могут пройти предстоящей ночью и днем 13 ноября. По информации Ростовского гидрометцентра, в темное время суток и утром на дорогах ожидается туман. Ночная температура воздуха составит +7−12, при прояснениях — до +3. Днем воздух прогреется до +8−13, в отдельных территориях обещают до +16 градусов.

