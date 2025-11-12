Водителей Ростовской области предупредили о дождях на трассе М-4

Кроме того, небольшие и умеренные дожди могут пройти предстоящей ночью и днем 13 ноября. По информации Ростовского гидрометцентра, в темное время суток и утром на дорогах ожидается туман. Ночная температура воздуха составит +7−12, при прояснениях — до +3. Днем воздух прогреется до +8−13, в отдельных территориях обещают до +16 градусов.