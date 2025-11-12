Ричмонд
Криштиану Роналду показал повзрослевшую дочь от своей невесты

Футболист Криштиану Роналду показал повзрослевшую дочь от своей невесты Джордины Родригес.

Источник: Соцсети

Спортсмен поздравил Алану Мартину с восьмилетием и опубликовал в Instagram фото именинницы с подарком.

«С днем рождения, моя любимая. Папа тебя очень любит», — написал нападающий клуба «Аль-Наср».

Девочка — первый общий ребенок пары. У них также подрастает трехлетняя дочь Белла Эсмеральда.

У футболиста пятеро детей. Его первенец Криштиану-младший появился в 2010 году, а в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу также, как и родных детей.

11 августа 2025 года модель объявила в соцсетях, что выходит замуж за Роналду. Она опубликовала фото с обручальным кольцом, инкрустированным тремя камнями. По мнению ювелира Аджай Ананда, для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат. Предположительная стоимость ювелирного изделия составляет $5 млн. Кольцо сопоставимо со знаменитым бриллиантом Тейлор‑Бертон — грушевидным камнем весом 69,42 карата, подаренным Элизабет Тейлор Ричардом Бертоном.