В Ингушетии генетиков впервые привлекут для археологических раскопок

По его словам, недавно в комплексе Нижний Пуй были обнаружены два исторических склепа, в которых нашли останки шести человек и предметы быта. «Буквально недавно нам пришли заключения антропологов по одному из двух запечатанных и не разворованных склепов. Антропологи сделали заключение по шести индивидам, которые там были, начиная от шестимесячного ребенка, который скончался от воспаления, и заканчивая стариком, умершим от пережитых боевых ран. Антропологи открыли нам двери в новое направление, мы сейчас можем отслеживать, что ели те люди, от чего они умирали, как они жили, их возраст и пол», — добавил спикер.