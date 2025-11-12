В Ингушетии генетиков впервые привлекут для археологических раскопок

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Генетиков и антропологов впервые привлекут для археологических раскопок, которые сейчас ведутся в комплексе Нижний Пуй и поселке Гирети в Ингушетии. Об этом в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил генеральный директор школы каменщиков-реставраторов «Наследие» Рамзан Султыгов.
«Такая генетическая работа в Ингушетии велась, но на другом уровне. Было изучение ДНК живых людей и их родственной связи, но именно в археологии такое проходит у нас впервые. Мы хотим развивать это направление, потому что буквально недавно начали работу над одним из склепов, где еще на останках сохранились мышцы и ткани, а также сохранились текстиль и предметы быта. Например, недавно нашли мешочек с табаком, и осталась не только металлическая курительная трубка, но и деревянный мундштук, который в других местах еще не встречался», — сказал Султыгов.
По его словам, недавно в комплексе Нижний Пуй были обнаружены два исторических склепа, в которых нашли останки шести человек и предметы быта. «Буквально недавно нам пришли заключения антропологов по одному из двух запечатанных и не разворованных склепов. Антропологи сделали заключение по шести индивидам, которые там были, начиная от шестимесячного ребенка, который скончался от воспаления, и заканчивая стариком, умершим от пережитых боевых ран. Антропологи открыли нам двери в новое направление, мы сейчас можем отслеживать, что ели те люди, от чего они умирали, как они жили, их возраст и пол», — добавил спикер.
Он также отметил, что генетики помогут выявить родственную связь между разными склепами. «И родилась еще идея привлечь генетиков, мы хотим сравнить генетику захоронений, насколько они родственные друг другу, потому что там есть катакомбные захоронения XI века и склепы XIX века. Мы стараемся еще более копнуть в историю, совмещая антропологию и генетику с археологией и реставрацией, то есть это комплексная работа», — рассказал Султыгов.