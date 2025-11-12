Мишустин дал совет, как называть «белых хакеров»

Глава правительства в среду посетил выставку форума информационных технологий «Цифровые решения» в Москве. На стенде ПАО «Positive Technologies» были представлены дашборды с данными о кибератаках в 2018—2025 годы: разрез по отраслям, мотивы атакующих, возможности импортозамещения. Также премьеру показали киберполигон — макет города с цифровым двойником инфраструктуры, имитирующей бизнес-процессы внутри организаций для проведения киберучений.