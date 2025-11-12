Названа самая продаваемая сольная артистка в истории музыки

Исполнительница сместилась на шестую позицию, обойдя поп-легенду Мадонну. При этом Свифт уступает таким исполнителям и группам, как Queen, Элвис Пресли, Майкл Джексон и The Beatles.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал помолвку Тейлор Свифт и футболиста команды «Канзас Сити Чифс» Трэвиса Келси.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше