Названа самая продаваемая сольная артистка в истории музыки

Американская певица Тейлор Свифт установила рекорд и стала самой коммерчески успешной женщиной-музыкантом в мире, свидетельствуют данные рейтинга ChartMasters.

Источник: Legion-Media

Исполнительница сместилась на шестую позицию, обойдя поп-легенду Мадонну. При этом Свифт уступает таким исполнителям и группам, как Queen, Элвис Пресли, Майкл Джексон и The Beatles.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал помолвку Тейлор Свифт и футболиста команды «Канзас Сити Чифс» Трэвиса Келси.

